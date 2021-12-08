Canadá se une a boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno

Canadá se unió al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing para enviar a China un mensaje sobre su historial de violaciones a los derechos humanos.

A través de una conferencia de prensa, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau anunció que su país se sumaba al boicot, pero esta decisión no impedirá que los deportistas de dicho país participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

"Estamos profundamente preocupados por las violaciones a los derechos humanos del gobierno chino", declaró Justin Trudeau.

Además recalcó que no enviará a ningún representante del gobierno de Canadá a China como parte del boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán el 4 de febrero del 2022.

“Es importante asociarse con aliados en el mundo cuando se tiene un enfoque contra China", subrayó el primer ministro de Canadá.

Justin Trudeau detalló que su gobierno ha mantenido conversaciones con sus aliados al respecto en los últimos meses.

El lunes 6 de diciembre, Estados Unidos (EU) anunció que no enviará funcionarios del gobierno a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, como parte de un boicot para protestar contra las violaciones de derechos humanos de China.

Canada will join its allies in a diplomatic boycott of the 2022 Winter Olympics in Beijing to send China a message over its human rights record, Prime Minister Justin Trudeau said https://t.co/Rz6thLOgr7 pic.twitter.com/kWEBsuTsuI — Reuters (@Reuters) December 8, 2021

Reino Unido también se unió al boicot diplomático

Luego de que EU confirmara el boicot diplomático, otros países se sumaron a esta medida. El martes fue secundado por Australia y este miércoles se guió Reino Unido y posteriormente Canadá.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció la mañana de este miércoles que se sumaría al boicot para no enviar a ninguna autoridad británica a los Juegos Olímpicos de invierno.

Fueron los grupos de derechos humanos quienes pidieron este boicot diplomático por las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de China contra la minoría uigur en la provincia noroccidental de Xinjiang, que algunos han calificado de genocidio.

También han señalado la represión por parte de Beijing de las protestas democráticas en Hong Kong y la amplia represión de la disidencia en el territorio semiautónomo.

