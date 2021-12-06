EU confirma boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno

Estados Unidos (EU) dijo que no enviará funcionarios del gobierno a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, como parte de un boicot diplomático para protestar contra las violaciones de derechos humanos de China.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que EU tiene un compromiso “fundamental” de promover los derechos humanos, por lo que mantendrán firme su posición y continuarán tomando medidas para promover los derechos humanos en China y en otros lugares.

“EU no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 dado el genocidio y los crímenes de la humanidad en Xinjiang y otros abusos de los derechos humanos en la República Popular China", dijo la secretaria.

La secretaria de la Casa Blanca agregó que el boicot diplomático no afectará a los atletas de EU, ya que podrán participar en las competencias y contarán con todo el apoyo del gobierno.

"Los atletas del equipo de Estados Unidos cuentan con todo nuestro apoyo. Los apoyaremos al 100 por ciento mientras los animamos desde casa", dijo Jen Psaki.

The United States said it will not send government officials to the 2022 Winter Olympics due to China's human rights ‘atrocities,’ after Beijing pledged unspecified ‘countermeasures’ against any diplomatic boycott https://t.co/gLuN7EuMAb pic.twitter.com/M1RuTvWKH3 — Reuters (@Reuters) December 6, 2021

Boicot diplomático de EU puede afectar diálogo con China

El mes pasado, Joe Biden, presidente de EU, dijo que estaba considerando un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en medio de las críticas al historial de derechos humanos de China.

En una conferencia de prensa más temprano este lunes, el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian señaló que quienes piden un boicot diplomático están siendo “grandilocuentes”, por lo que deberían dejar de hacerlo para no afectar el diálogo y cooperación entre China y EU en ámbitos importantes.

"Si Estados Unidos insiste en aferrarse voluntariamente a esta trayectoria, China tomará contramedidas contundentes", dijo Zhao Lijian.

Por dichas declaraciones, más tarde, EU determinó que no enviará funcionarios del gobierno a los Juegos Olímpicos de Invierno de Invierno de Pekín 2022.

Hasta el moemnto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el único líder de un país importante que ha aceptado la invitación de China para asistir a la cita deportiva.