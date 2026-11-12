Si tienes pendientes financieros en ventanilla, toma tus precauciones porque los bancos en México suspenderán actividades presenciales durante una fecha clave de este mes de noviembre de 2026.

Para que organices tus pagos y trámites sin contratiempos, te compartimos las fechas exactas de suspensión y cómo podrás realizar tus movimientos.

¿Qué días de noviembre cerrarán los bancos en México?

¡No dejes trámites pendientes! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México permanecerán cerrados el próximo lunes 16 de noviembre 2026.

El servicio de los bancos se reanudara hasta el martes 17 de noviembre, reactivando todas las actividades financieras.

¿Abren los bancos el 20 de noviembre?

¡La respuesta es SÍ! Los bancos sí abren el viernes 20 de noviembre con normalidad y en sus horarios habituales.

🗓️ ¡Toma nota! El lunes 16 de noviembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán sus operaciones al público en sucursales. ¡Anticipa tus trámites! Consulta el #CalendarioCNBV 👉 https://t.co/BPPHyNy8cm https://t.co/k2OhyZsrLH — CNBV (@cnbvmx) November 11, 2026

Este es el ÚNICO banco en México que abrirá este 16 de noviembre

Aunque la mayoría de instituciones financieras NO tendrá servicio por las conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, B anco Azteca sí abrirá sus puertas este 12 de noviembre del 2026 , operando de manera normal y sin cambios en el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

¿Qué otros días no abren los bancos en México? Calendario oficial

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.

16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

- Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre. 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

- Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

-Celebraciones de Navidad. 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.