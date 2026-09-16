Notas
-
Estudiantes de la UAEM irrumpen desfile de Independencia para exigir justicia por feminicidios
Alumnas de la UAEM irrumpen el paso de contingentes en Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte y tres compañeras más.
-
Grecia Quiroz convierte el Grito en clamor de justicia
Grecia Quiroz encabeza su primer Grito de Independencia en Uruapan recordando la memoria de su esposo asesinado, Carlos Manzo.
-
El costo de festejar la patria: Dar el Grito de Independencia en casa este 2026 sale 16% más caro que el año pasado
Celebrar las fiestas patrias en casa este 2026 pesará más en el bolsillo; armar la cena para diez personas subió a 8 mil 100 pesos de acuerdo con la ANPEC.
-
Desfile Cívico Militar 2026: Conoce la ruta y las alternativas viales
¡Evita contratiempos! Checa la ruta oficial del Desfile Cívico Militar del Zócalo a Campo Marte y las alternativas de circulación para este 16 de septiembre.
-
Policías frenan instalación de feria patria en Ermita Iztapalapa, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Tensión en Iztapalapa; frenan feria del 15 de septiembre y árbol de 15 metros casi aplasta una casa.
-
¿Tienes algún trámite pendiente? Bancos en México anuncian suspensión de actividades en septiembre: Fechas y horarios clave
Los bancos en México tendrán un cambio de horario para el mes de septiembre, por lo que se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones.
Videos
Galerías
-
Así conmemoran la fe durante este Jueves Santo 2025 en el mundo entero
-
Del Vaticano a Latinoamérica: Así se vive el Miércoles de Ceniza en el mundo
-
Más allá de las rosas: Cómo celebran San Valentín en otros países
-
El “Corredor del Niño Dios”: ¿Cuál es la calle en el Centro de CDMX con todo para la vestimenta?
-
Año Nuevo Chino 2025: Así lo celebran en China y el resto del mundo
-
¡Explosión de alegría! Así celebran el Año Nuevo 2025 en el mundo
-
AMLO devela placa por los 200 años del Heroico Colegio Militar
-
¡Se armó la carne asada! Así festejaron el Día del Padre 2023 con los conductores de TV Azteca