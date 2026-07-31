¿Cuánto falta para que termine la canícula? Este será el pronóstico del clima para este periodo en México

La canícula es uno de los periodos más calurosos del año y suele caracterizarse por temperaturas elevadas y una disminución temporal de las lluvias en varias regiones de México. Si te preguntas cuánto falta para que termine este fenómeno y cómo será el clima durante las próximas semanas, aquí te explicamos cuándo concluye la canícula.

¿Cuánto dura la canícula en México?

El fenómeno de la canícula se presenta cada año durante el verano y se caracteriza por un incremento de las temperaturas y una disminución temporal de las lluvias en algunas regiones del país.

En México suele iniciar entre principios y mediados de julio y tiene una duración aproximada de 40 días, por lo que en 2026 se espera que concluya entre la segunda y tercera semana de agosto, aunque la fecha puede variar según la región y las condiciones atmosféricas.

Clima durante la canícula en México

Durante este periodo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que persistan ambientes calurosos a extremadamente calurosos, con temperaturas superioroes a 40°C en algunos estados del norte, noroeste y costas del país. Sin embargo, esto no significa que las lluvias desaparezcan por completo.

Debido a la temporada de cliclones tropicales y al ingreso de ondas tropicales, continuarán registrándose precipitaciones intensas en entidades del sur, dureste y occidente, mientras que otras regiones experimentarán intervalos de menor lluvia y mayo sensación de bochorno.

Al terminar la canícula, no se espera un descenso inmediato de las temperaturas, ya que el calor puede mantenerse durante varias semanas.

Habitualmente la #Canícula se presenta a finales de julio o principios de agosto, no hay fecha exacta de su inicio y término, su duración depende de diversos fenómenos #Meteorológicos, entre otros, de carácter local, y podría ser interrumpida por ondas y #CiclonesTropicales pic.twitter.com/wwTArSLuOi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2023

No obstante, es común que las lluvias recuperen mayor regularidad conforme avanza la temporada, especialmente entre finales de agosto y septiembre, lo que ayuda a disminuir gradualmente la intensidad del calor en diversas regiones del país.

Estados afectados por la canícula

El noroeste recibe abundante humedad gracias a la influencia del Monzón Mexicano, mientras que otras zonas clave del país enfrentan un clima seco y cielos completamente despejados.

