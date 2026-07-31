La canícula afectará a estos estados con más de 37 ºC; qué es y cómo protegerte esta temporada

La canícula, también conocida como "sequía intraestival", se instaló en México en julio del 2026, alterando los pronósticos del verano desde mediados de mes y que repercutirá hasta finales de agosto en diversas zonas del país, donde nos enfrentaremos a una disminución significativa de lluvias y un aumento drástico en la sensación térmica.

Este periodo podría llegar a durar aproximadamente 40 días, según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quien reveló una serie de cambios en la atmósfera que "desaparece" las nubes, pero, aunque este evento es recurrente, su impacto genera confusión y alarma constante, sin embargo las dependencias confirmaron que la afectación más grave será la escasez de agua en el:



Noreste

Oriente

Costas del Pacífico

Sur

Esta situación que exige solo una preparación oportuna y estratégica para enfrentar el clima extremo, ya que "El Niño" dará un giro drástico en la meteorología de este año.

¿Cómo afectarán la canícula y El Niño a México?

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua),el inicio del verano 2026 engañó a los pronósticos tras posicionar a junio como el 19° mes más lluvioso desde los registros de 1941, pues durante el primer semestre del año, en México llovió un 7.9% más de lo normal, sin embargo, el panorama cambió de manera radical durante la primera quincena de julio, cuando se reportó un cese en las lluvias del 8.7%.

Así, la interacción de la temporada de lluvias, junto con el fenómeno de "El Niño" agudizó la sequía en medio verano, una combinación que provocó días áridos en diversas regiones. Aunque el escenario a futuro no descarta más tormentas severas —capaces de inundar en cuestión de horas— hay algunos estados que resentirán más el calor extremo provocado por la canícula.

¿Cuáles serán los estados afectados por la canícula y "El Niño"?

Hasta el 31 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recalcó que la falta de lluvia no afecta a todo México con la misma intensidad, pues se presenta con mayor frecuencia sobre el:



Golfo de México

Península de Yucatán

Costas del Pacífico sur

Esto significa que el noroeste recibe abundante humedad gracias a la influencia del Monzón Mexicano, mientras que otras zonas clave del país enfrentan un clima seco y cielos completamente despejados.

Habitualmente la #Canícula se presenta a finales de julio o principios de agosto, no hay fecha exacta de su inicio y término, su duración depende de diversos fenómenos #Meteorológicos, entre otros, de carácter local, y podría ser interrumpida por ondas y #CiclonesTropicales pic.twitter.com/wwTArSLuOi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2023

El mapa marca focos rojos en las siguientes entidades:



Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Estos estados vivirán severas lluvias, incremento de radiación solar directa y sensación térmica superior a los 37 grados Celsius.

¿Cómo protegerte de la canícula?

Ahora que sabemos que la canícula afectará todo el mes de agosto y podría extenderse hasta finales de septiembre, podemos generar medidas de protección para evitar la exposición a los rayos solares y el ambiente sofocante. Las autoridades pidieron tomar las siguientes recomendaciones:



Hidratación continua

Protección solar

Usar ropa clara, lentes y sombreros o gorras

Refugio estratégico entre las 10:00 y las 16:00 horas

Adoptar estos hábitos garantizará tu bienestar mientras los expertos del SMN mantienen el rastreo diario de este ciclo.