¿Calor extremo o frío intenso? Esto pasa cuando la canícula y un frente frío llegan a México

¡El clima está loco! México puede pasar de periodos de calor y menor lluvia a descensos de temperatura, lluvia y fuertes vientos debido a distintos fenómenos meteorológicos. La canícula y un frente frío tienen efectos diferentes y no impactan por igual al país. Conoce cuáles son las diferencias y cómo puede afectar el clima.

¿Qué pasan cuando llegan la canícula y los frentes fríos a México?

Aunque son fenómenos muy diferentes, ambos pueden modificar de manera importante las condiciones del clima en México.

Cuando llega la canícula, se disminuyen de manera notoria las lluvias y aumentan las temperaturas. El SMN la define como una disminución no uniforme de precipitación durante julio y agosto, acompañada del incremento de las temperaturas.

Además, cabe mencionar que no ocurre con la misma intensidad todos los años ni afecta por igual a todas las zonas de México.

El Cenapred señala que suele presentarse durante los últimos días de julio y puede durar aproximadamente 40 días. Entre los estados que se ven afectados están Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Mientras que el IMTA agrega a los estados de Campeche, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán entre las entidades que pueden presentar mayor afectación.

Cuando la canícula llega, el problema no es el calor, sino también que hay menos lluvias durante una parte de la temporada lluviosa.

¿Y qué pasa cuando llega un frente frío?

Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío avanza y se encuentra con una masa de aire cálido. De acuerdo con Cenapred, este encuentro puede provocar tormentas fuertes en el norte.

Sus efectos pueden ser un descenso de temperaturas, lluvias, nevadas, viento y oleaje elevado.

¿Qué pasa si un frente frío y la canícula se juntan?

Si un frente frío llega mientras algunas regiones todavía presentan condiciones asociadas a la canícula, no significa que todo México pase de calor a frío al mismo tiempo. El efecto dependerá de la trayectoria del frente y de las condiciones de cada región.

Si ambos fenómenos coinciden en el calendario, puede ocurrir que:

