Llega un nuevo Frente Frío del 2026-2027 a México: Fecha, impacto y lista de estados afectados

México se prepara para el cambio de condiciones meteorológicas, y como sabes, es en esta etapa que se da la transición del verano hacia temperaturas más frescas. Ya se habla del primer frente frío de 2026-2027 que impactará en el país y aquí te dejamos los detalles de cuándo y qué estados se verán afectados por este cambio.

El calor extremo del verano poco a poco va cediendo el paso a un ambiente más fresco en gran parte del territorio nacional. Con el cambio de estación a la vuelta de la esquina, el país se alista para la llegada de los frentes fríos, esos sistemas meteorológicos que modifican drásticamente el clima con rachas de viento, lluvias y, en las zonas elevadas, la clásica caída de aguanieve o nevadas.

Cuándo arranca la temporada de frentes fríos 2026-2027

Los frentes fríos forman parte de los fenómenos que modifican el clima rumbo al otoño y el invierno, impactando principalmente a las regiones del norte del país con vientos, lluvias, descensos bruscos en el termómetro y, en zonas altas, heladas o nevadas.

De acuerdo con el periodo climatológico establecido por las autoridades especializadas, la temporada de frentes fríos 2026-2027 comenzará oficialmente en septiembre y se extenderá hasta mayo.

Los estados que resintarán las temperaturas más bajas

En su etapa inicial, estos sistemas suelen golpear con mayor fuerza a entidades del norte y noroeste, destacando Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Durango, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí, aunque conforme avance el ciclo sus efectos se extenderán hacia otras zonas del territorio nacional.

Con la llegada de los meses más intensos, las regiones serranas y del norte registrarán mínimas que oscilarán entre los 0 y 5 grados Celsius, con riesgo de nevadas. En tanto, las zonas del centro del país experimentarán descensos de entre 2 y 8 grados Celsius durante los frentes más fuertes.

Entre las regiones más extremas sobresale Durango, especialmente la localidad de La Rosilla, famosa por registrar históricamente marcas de hasta -21.5 grados Celsius.

Qué es y cómo se forma un frente frío

Para entender este comportamiento climático, vale recordar que un frente frío se origina cuando una masa de aire frío avanza y desplaza a una masa cálida. Al ser más denso, el aire frío se desliza por debajo del aire caliente, generando el choque atmosférico que transforma drásticamente el clima en cuestión de horas.