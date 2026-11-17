La Ciudad de México registró diversos incidentes durante la noche del lunes y la madrugada de este martes 17 de noviembre.

Entre los hechos más relevantes estuvieron el bloqueo de Eje Central Lázaro Cárdenas, la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de altura en Iztapalapa y una fuga de gas provocada presuntamente por un intento de robo de tubería de cobre en la colonia Hipódromo.

Manifestantes bloquean Eje Central frente a Bellas Artes

Familiares y amigos de un hombre identificado como Miguel “N” bloquearon la circulación sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Cuba, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Los inconformes se concentraron frente a la zona de Bellas Artes para exigir la intervención de las autoridades capitalinas y una revisión de la situación jurídica de su familiar detenido, pues señalaron presuntas irregularidades en el caso.

La protesta provocó el cierre vehicular en este tramo y afectaciones al servicio del Trolebús Cero Emisiones.

Personal de Concertación Política acudió al sitio para dialogar con los manifestantes.

Después de las 22:30 horas, ambas partes llegaron a un acuerdo y los inconformes liberaron la vialidad.

Cae árbol de casi 20 metros en Iztapalapa

Un árbol de aproximadamente 20 metros de altura se desplomó en la explanada de la Parroquia de los Santos, ubicada en la colonia Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa.

Tras la caída, algunas ramas alcanzaron la fachada de una vivienda cercana. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para realizar los trabajos de seccionamiento y retiro del tronco.

Intentan robar tubería de cobre y provocan fuga de gas en Hipódromo

Una fuga de gas movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil al cruce de las calles Ensenada y Choapán, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto habría intentado robar una tubería de cobre instalada en la fachada de un inmueble; sin embargo, durante la maniobra dañó la instalación y provocó una fuga de combustible.

Los equipos de emergencia intervinieron para controlar el escape de gas y evitar mayores riesgos para los habitantes de la zona.

Después de varios minutos, la situación quedó bajo control y no se reportaron personas lesionadas.