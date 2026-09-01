Caos en calles de CDMX: Caída de poste de luz en la Roma y encharcamientos en Periférico Sur | EN VIVO
La Ciudad de México comienza el mes de septiembre con afectaciones en calles de la Roma y en Periférico Sur; se pide a las y los ciudadanos tomar precauciones.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 1 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas e inundaciones
Encharcamientos en carriles laterales de Periférico Sur
Se reporta un intenso encharcamiento en el carril lateral del Periférico Sur, a la altura de la Glorieta de los Vaqueritos en dirección a Cuemanco; se pide tomar precauciones.
Caída de poste de luz en calles de la Roma
En las primeras horas de este 1 de septiembre 2026 se reportó la caída de un poste de alumbrado público y un árbol en calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron en la calles Anahuaca, casi esquina con Viaducto Miguel Alemán.
Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos tras la alerta de vecinos al número de emergencias. El incidente no dejó personas lesionadas ni daos graves en la zona.