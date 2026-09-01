Caos en calles de CDMX: Caída de poste de luz en la Roma y encharcamientos en Periférico Sur | EN VIVO

En las primeras horas de este 1 de septiembre 2026 se reportó la caída de un poste de alumbrado público y un árbol en calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la calles Anahuaca, casi esquina con Viaducto Miguel Alemán.

Elementos de bomberos acudieron al lugar de los hechos tras la alerta de vecinos al número de emergencias. El incidente no dejó personas lesionadas ni daos graves en la zona.