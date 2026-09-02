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¡Desperdicio de agua en Coyoacán! Vecinos reportan intensa fuga de agua en calles de la colonia El Rosedal; amenazan con bloquear circulación | EN VIVO

La Ciudad de México comienza con una intensa fuga de agua en calles de Coyoacán; vecinos piden a las autoridades resolver el problema lo más pronto posible.

Caos vial en CDMX EN VIVO: Calles afectadas hoy por accidentes, socavones, baches y fugas de agua este miércoles; zonas afectadas
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este miércoles?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Alejandra Gómez

Con información de: José Luis Segura

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 1 de septiembre 2026.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas e inundaciones

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Se registró la caída de una enorme rama de un árbol sobre un vehículo estacionado en calles de la Condesa; elementos de bomberos se encuentran en el lugar de los hechos realizando los trabajos de mantenimiento.

Fuga de agua afecta a vecinos en Coyoacán; zonas afectadas

Se reporta una intensa fuga de agua en la calle Mediterráneo, colonia El Rosedal, alcaldía Coyoacán; vecinos aseguran que el problema persiste en la zona desde la noche del día de ayer.

Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades, los habitantes del lugar amenazaron con bloquear la circulación de la zona para ser escuchados.

"Hemos realizado diferentes reportes y no han sido atendidos (...) Ninguna autoridad se ha presentado", explicó uno de los vecinos afectados.

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