¡Desperdicio de agua en Coyoacán! Vecinos reportan intensa fuga de agua en calles de la colonia El Rosedal; amenazan con bloquear circulación | EN VIVO
La Ciudad de México comienza con una intensa fuga de agua en calles de Coyoacán; vecinos piden a las autoridades resolver el problema lo más pronto posible.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 1 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas e inundaciones
Cae árbol en calles de la Condensa
Se registró la caída de una enorme rama de un árbol sobre un vehículo estacionado en calles de la Condesa; elementos de bomberos se encuentran en el lugar de los hechos realizando los trabajos de mantenimiento.
Fuga de agua afecta a vecinos en Coyoacán; zonas afectadas
Se reporta una intensa fuga de agua en la calle Mediterráneo, colonia El Rosedal, alcaldía Coyoacán; vecinos aseguran que el problema persiste en la zona desde la noche del día de ayer.
Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades, los habitantes del lugar amenazaron con bloquear la circulación de la zona para ser escuchados.
"Hemos realizado diferentes reportes y no han sido atendidos (...) Ninguna autoridad se ha presentado", explicó uno de los vecinos afectados.