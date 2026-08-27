¡Alerta en Iztapalapa! Enorme socavón amenaza a vecinos de la colonia Estrella del Sur; lleva 2 meses creciendo
Sigue el reporte EN VIVO del tráfico en CDMX este jueves: Consulta accidentes, baches, fugas de agua y coladeras abiertas que afectan la circulación.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las calles afectadas en CDMX para este jueves 27 de agosto 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas e inundaciones
Enorme socavón afecta calles de Iztapalapa
Vecinos de la colonia Estrella del Sur, de Iztapalapa, reportaron un enorme hundimiento y socavón que afecta las calles de Antiguo Camino de Chimalhuacán y Pastores; piden que el problema se resuelva, ya que es peligroso para automovilistas.
El hundimiento y socavón fue provocado a raíz de una obstrucción de drenaje, desde ese entonces comenzó a ampliarse; el problema lleva más de 2 meses.
¿Dónde reportar un bache en CDMX?
Para reportar un bache en calles de CDMX, puedes hacerlos comunicándote directamente con el Locatel al *0311 o al 55 5658 1111.