¡Alerta en Iztapalapa! Enorme socavón amenaza a vecinos de la colonia Estrella del Sur; lleva 2 meses creciendo

Vecinos de la colonia Estrella del Sur, de Iztapalapa, reportaron un enorme hundimiento y socavón que afecta las calles de Antiguo Camino de Chimalhuacán y Pastores; piden que el problema se resuelva, ya que es peligroso para automovilistas.

El hundimiento y socavón fue provocado a raíz de una obstrucción de drenaje, desde ese entonces comenzó a ampliarse; el problema lleva más de 2 meses.

¿Dónde reportar un bache en CDMX?

Para reportar un bache en calles de CDMX, puedes hacerlos comunicándote directamente con el Locatel al *0311 o al 55 5658 1111.