22 kilómetros de esperanza: la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas rumbo al norte

Más de 400 personas de distintas nacionalidades se concentraron este jueves en el Parque Bicentenario de Tapachula, Chiapas, antes de continuar su recorrido hacia el norte del país. La caravana migrante, llamada “Sueños sin Fronteras”, está integrada principalmente por personas de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y otros países de Centroamérica.

Entre quienes avanzan hay familias completas, niñas y niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Todos comparten una meta: encontrar mejores oportunidades y, para muchos, llegar eventualmente a Estados Unidos.

¿A dónde se dirige la caravana de migrantes?

Una de las principales peticiones del contingente es que las autoridades migratorias les otorguen un documento que les permita transitar por territorio mexicano.

La mayoría busca llegar a la Ciudad de México, mientras que otros tienen como destino ciudades del norte como Monterrey y Guadalajara, desde donde planean definir sus siguientes pasos.

🚶‍♂️🚨 Poco más de 400 migrantes partieron esta tarde de #Tapachula en la caravana “Sueños sin fronteras”.



Integrada principalmente por centroamericanos, buscan que el @INAMI_mx les otorgue documentos de viaje para cruzar México rumbo a CDMX, Monterrey y Guadalajara.



Caminarán… pic.twitter.com/9b6AN07LD0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

¿Cuál es la primera parada de la caravana?

Después de reunirse en Tapachula, los migrantes comenzaron a avanzar hacia su primer punto de descanso: el municipio de Huehuetán.

El recorrido inicial es de aproximadamente 22 kilómetros, por lo que buena parte de la caminata se realizará durante la noche.

Mientras se preparaban para salir, los integrantes acomodaron sus pertenencias y organizaron el trayecto. Para muchos, el cansancio del camino apenas comienza, pero también la posibilidad de acercarse a la vida que esperan encontrar.

¿Cuántos migrantes en situación irregular pasaron por México en 2024?

El año pasado dejó una cifra récord: 986 mil 314 eventos de personas en situación migratoria irregular fueron registrados en México durante 2024, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El dato ayuda a dimensionar el tamaño del flujo migratorio que atraviesa el país, aunque no equivale al número de personas únicas. Se trata de eventos registrados por las autoridades cuando se inicia un procedimiento administrativo migratorio o se canaliza a una persona, entre otros supuestos contemplados en la estadística oficial.

Además, 986 mil 314 es un dato mucho más sólido para contextualizar la caravana de Tapachula que decir simplemente “cientos de miles de migrantes recorren México”.