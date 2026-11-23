En este inicio de semana es importante conocer qué pasa en las carreteras de México, para llegar a tiempo a cualquier destino: estas son las actualizaciones más recientes hoy 23 de noviembre de 2026.
Con datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Guardia Nacional, te presentamos el estado de las principales autopistas del país.
EN VIVO: Qué pasa en las autopistas en México HOY
Hombre muere atropellado en la México-Puebla
Hay severas afectaciones viales en la autopista México-Puebla, para quienes se dirigen a la Ciudad de México (CDMX), debido a que equipos de emergencia trabajan para retirar el cuerpo de un hombre que murió atropellado.
El accidente ocurrió a la altura de la zona conocida como La Virgen, en los límites de Iztapalapa y el municipio de La Paz, en Edomex.
Información: Martín Sánchez
Ver publicación en X