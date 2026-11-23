En este inicio de semana es importante conocer qué pasa en las carreteras de México, para llegar a tiempo a cualquier destino: estas son las actualizaciones más recientes hoy 23 de noviembre de 2026.

Con datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como de la Guardia Nacional, te presentamos el estado de las principales autopistas del país.