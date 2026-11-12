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¡Casi cinco días presos sin explicación! Liberan a músicos, empleados y clientes detenidos tras captura del R-2

Tras el operativo contra el R-2, 15 detenidos seguirán su proceso en libertad; cinco sujetos armados permanecerán en Puente Grande y el presunto líder sigue hospitalizado.

1 minuto lectura
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

15 personas detenidas durante el operativo en el que fue capturado Rafael “N”, alias El R2, quedaron en libertad luego de la audiencia inicial; entre ellas se encuentran los integrantes del grupo norteño ‘Los Arras’, trabajadores del restaurante y clientes que se encontraban en el establecimiento.

La resolución judicial les permitirá continuar su proceso fuera del reclusorio, mientras se determina su situación legal.

¿Por qué liberaron a 15 personas detenidas durante el operativo contra El R2?

La audiencia comenzó después de las 17:46 horas, pese a que estaba programada para las 15:15, y concluyó durante la madrugada de este jueves.

Durante la diligencia, el juez determinó que 15 de los detenidos podían abandonar el centro penitenciario; sus familiares confirmaron la liberación de los músicos y otros involucrados.

Sin embargo,la resolución no benefició a todos: cinco personas permanecerán detenidas en Puente Grande, debido a que fueron señaladas por estar en posesión de armas.

El próximo martes se prevé una nueva audiencia para definir los siguientes pasos del procedimiento judicial.

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