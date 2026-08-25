Casino Royale: 15 años de impunidad y familias que no cesan en su lucha por justicia

El 25 de agosto de 2011, un comando armado irrumpió en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, provocando un incendio que cobró la vida de 52 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas. A 15 años de la tragedia, la impunidad persiste: la mayoría de los procesados aún no tienen sentencia definitiva, y solo Jesús Alejandro García González ha sido condenado, con una pena de 218 años por homicidio calificado y asociación delictuosa. Las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia, mientras en el lugar de los hechos se mantiene un memorial en su memoria.