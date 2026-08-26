“Me dijeron que se robaron un niño”: Así fue como TV Azteca cubrió el caso de Alejandra Marín, la mujer que robó una recién nacida en 2009 | VIDEO

Alrededor de las 8 de la noche, una llamada a la redacción de Azteca Noticias encendió las alarmas sobre el robo de una recién nacida en el Hospital General de México. Al principio todo era un rumor; sin embargo, a las 10 de la noche se confirmó la noticia de que una bebé, de tan solo 24 horas de nacida, había desaparecido.

El padre de la bebé, Ricardo Alejandro Noriega, que se encontraba afuera del hospital, relató con desesperación la desaparición de su pequeña, compartiendo que solo había podido cargar a su hija un momento tras su nacimiento.

“Hoy la pude ver un ratito, la cargué nada más”, explicó su papá.

Sin respuestas claras por parte del Hospital General de México, Ricardo Alejandro alzó la voz para pedir la devolución de su bebé, aferrándose a la única fotografía que le había tomado el día de su nacimiento.

El momento en que Javier Alatorre transmitió la foto de la bebé robada

La imagen de la pequeña fue mostrada por Javier Alatorre en las pantallas de TV Azteca para sumar a la audiencia en la búsqueda de la pequeña Valentina, el nombre de aquella recién nacida robada.

Mientras las autoridades desplegaron un operativo en la capital, que más tarde llevaría a la localización de la menor y a la detención de Alejandra Marín, los padres de la niña hicieron un llamado a la sociedad para unirse en oraciones y lograr que su bebé regresara sana y salva a sus brazos.