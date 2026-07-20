Revelan presuntos castigos en campamento militarizado donde murió Dafne Quintos

¡Hasta castigos en “perreras”! Esto fue lo que denunciaron varios alumnos que asistieron al campamento de verano que ofrecía la Academia Militarizada Doenitz; lugar en donde perdió la vida la niña Dafne Quintos.

La pequeña de 13 años había asistido a un campamento en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero tras un video donde aseguraba estar bien después de sufrir una caída y de desvanecerse en el baño, su madre fue informada de su repentina muerte.

Su madre, Alejandra Quintos, exigió desde el primer día que la muerte de Dafne fuera esclarecid ante las versiones contradictorias, pero ahora han surgido nuevos testimonios que describen el horror que vivían los menores al interior del campamento.

Castigos y ejercicios durante la madrugada: esto denuncian alumnos del campamento militarizado

Siguen surgiendo testimonios que describen los abusos, maltratos y presuntas humillaciones que sufrían los menores dentro de la Academia militarizada “Doenitz”.

Uno de los testimonios más dolorosos es el de Isabel, la última compañera de Dafne. De acuerdo con su madre, la menor permanece bajo atención psicológica después de haber convivido con ella.

Ambas eran las únicas niñas que permanecían en el campamento, rodeadas únicamente de jóvenes, por lo que no tardaron en hacerse buenas amigas.

Según el testimonio de la madre de Isabel, Dafné ya tenía miedo y esperaba con ilusión que llegara el sábado para reencontrarse con su mamá.

“Entonces la niña ya tenía miedo, a la niña ya le habían hecho cosas, ella esperaba que llegara el sábado… y decía ya es miércoles, el sábado voy a ver a mi mamá. El día miércoles, la niña se despidió de mi hija abrazándola y diciéndole cuídate mucho” fue parte del testimonio.

“Estaban encerrados en jaulas” el horror detrás del lugar donde murió Dafne

Padres de familia, estudiantes y exalumnos realizaron una marcha y bloquearon vialidades para exigir justicia, mientras nuevas acusaciones señalan que algunos menores eran encerrados en perreras como forma de castigos.

Otras denuncias apuntan a que incluso los jóvenes eran bañados con excremento de perro o permanecían toda la noche haciendo ejercicio.

“Era uno por jaula, a los demás a veces los tenían corriendo o haciendo ejercicio toda la noche…me tocó que mis compañeros me dijeron que Estrellita era la que bañaba con heces de animales a los alumnos” narró Emanuele Pérez, exalumno de la academia,

A estas denuncias se suman las de Esperanza Bedolla, otra exalumna, quien relató que durante las madrugadas los despertaban entre la una y las cuatro de la mañana para realizar ejercicios extenuantes y simulacros de ataques militares.

