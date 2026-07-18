“Mami, me caí; estoy bien": VIDEO de Dafne Quintos antes de morir en campamento militarizado

Dafne Quintos tenía 13 años y murió luego de acudir a un campamento de verano militarizado de Ciudad Madero, Tamaulipas. Aunque el caso está bajo investigación, un video revela que posiblemente la menor no se encontraba bien.

Alejandra, su mamá, reveló a través de redes sociales lo que pasó y ha documentado parte del proceso compartiendo grabaciones clave en el caso, pero una de ellas muestra que su hija al parecer no se encontraba en buen estado de salud.

Mamá de Dafne Quintos así dio a conocer la muerte de su hija

La madre llegó hasta la Academia Militarizada de Doenitz, donde estaba inscrita Dafne, quien soñaba con convertirse en médica veterinaria, pero su mamá dijo que "la mataron en cuatro días".

"Está muerta mi hija Dafne Zapata Quintos (originaria) de Ciudad Mante, Tamaulipas (...) mi hija está muerta", contó en el video.

Alejandra Quintos aseguró que su hija "entró en perfectas condiciones al campamento". "Tiene cuatro días aquí, me la van a entregar muerta, está muerta mi hija Dafne Zapata Quintos Martínez", señaló la madre.

El último video de Dafne Quintos antes de morir tras entrar a campamento militarizado

La madre de la menor relató que el personal de la Academia Militarizada de Doenitz la contactó para decirle que Dafne se había caído "de frente" y tenía un moretón en su labio.

A través de sus redes sociales, la señora también publicó otro video en el que precisamente aparece su hija acostada, pero con posibles rasgos de lesiones físicas, como las que describió su mamá.

"Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien porque ni ando en modo reina", exptresó Dafne antes de morir.

Familia revela causa de muerte de Dafne Quintos

La adolescente presentaba lesiones en el rostro y la cabeza. Ángel Moreno, tío de Dafne publicó en Facebook que la autopsia arrojó que la principal causa de muerte fue por inmersión.

No obsatente, las autoridades hasta ahora no han confirmado la causa de muerte, y el caso se encuentra bajo investigación. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero la indagatoria seguirá abierta para esclarecer los hechos.