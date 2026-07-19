Revelan de qué murió Dafne Quintos en campamento militarizado; madre difunde acta de defunción

La investigación en torno a la muerte de la niña Dafne Zapata Quintos ha dado otro giro en la investigación, luego de que su madre, Alejandra, compartiera el acta de defunción donde se revela lo que pasó aquel 16 de julio en el campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El documento señala que la muerte está clasificada como homicidio, lo que contrasta con la versión inicial que dio la institución, donde Dafne simplemente se desvaneció mientras se bañaba.

Acta de defunción de Dafne Quintos: ¿de qué murió la niña en el campamento militar?

Alejandra Quintos compartió el certificado en redes sociales, con el fin de exigir justicia por la muerte de su hija, quien apenas llevaba cuatro días en el campamento de verano.

De acuerdo con el Certificado Electrónico de Defunción, expedido el 17 de julio de 2026 por autoridades de salud, Dafne perdió la vida la noche del 16 de julio, a las 23:00 horas, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El documento establece como causa de muerte la asfixia por sumersión y, en el apartado correspondiente a la forma de muerte, aparece la clasificación de homicidio.

Necropsia reveló agua en los pulmones de Dafne Quintos

La difusión del certificado ocurrió días después de que la madre de la menor denunciara públicamente que su hija no murió a consecuencia de un accidente, como inicialmente le informaron desde la academia.

Por su parte, también se dio a conocer parte de los resultados de la necropsia practicada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Según explicó Alejandra al salir, los médicos forenses encontraron una gran cantidad de agua en los pulmones de la menor, que a su vez coincide con la causa de muerte que se dicta en el certificado.

"Mi hija entró en perfectas condiciones al campamento. Tiene cuatro días aquí y me la van a entregar muerta", expresó la mujer luego de que le informarán lo ocurrido en la academia militar.

El último video que Dafne envió a su madre antes de morir en Tamaulipas

Antes de perder la vida, Dafne envió un último video a su madre desde el campamento, cuando supuestamente se cayó durante el entrenamiento.

En el video, la adolescente aparece recostada y sonriente mientras explica que había sufrido una caída y pedía que no la subiera a sus redes.

"Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien, porque no ando en modo reina", dice la menor en el video.

De acuerdo con su madre, cuando recibió ese video su hija ya presentaba aparentes lesiones en la nariz, el labio y el mentón. Después de ese mensaje, aseguró que la adolescente comenzó a presentar episodios de tos y desvanecimientos.

El caso continúa bajo investigación y será la Fiscalía de Tamaulipas la encargada de determinar qué ocurrió dentro del campamento y si existieron abusos de por medio.

