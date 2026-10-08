La forma oficial y segura de encontrar las casas de Infonavit disponibles para comprar en cada estado

Quienes planean comprar una vivienda mediante un crédito Infonavit pueden consultar previamente todas las opciones existen en distintas zonas de la República Mexicana a través de una herramienta oficial del propio instituto.

La plataforma del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores puede ser útil para quienes todavía no tienen definida una casa y quieren conocer primero la oferta disponible en una determinada zona.

¿Cómo buscar casas disponibles en Infonavit?

Para consultar las viviendas, el procedimiento comienza en el portal oficial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los pasos son:



Ingresa al portal del Infonavit y localiza el apartado “Encuentra tu vivienda ideal”. Selecciona el estado de la República Mexicana donde estás interesado en comprar una casa. Elige el municipio en el que deseas encontrar la vivienda. Consulta las opciones disponibles que muestra el sistema de acuerdo con la zona seleccionada. Compara las propiedades que aparecen y revisa a fondo sus características, ubicación y condiciones.

Las viviendas contempladas por el Infonavit deben cumplir determinadas características, entre ellas contar con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño.

¿Quién puede comprar una casa del Infonavit?

El precio de una vivienda no significa que cualquier derechohabiente pueda comprarla, ya que el financiamiento depende de varios factores como la capacidad de pago de cada trabajador, por lo más recomendable es consultar cuánto crédito se tiene disponible en Mi Cuenta Infonavit.

Encontrar una propiedad en el la plataforma del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tampoco representa el último paso, pues si se decide continuar con la compra, deberá realizar otros procedimientos, como el avalúo del inmueble, la integración de documentos, la solicitud del crédito y la elección de un notario.

También deben considerarse los impuestos y derechos relacionados con la compraventa, cuyos costos pueden variar dependiendo del estado de la República Mexicana donde se realice la operación.

