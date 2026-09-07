De Petróleos Mexicanos al Infonavit: El paso de Octavio Romero Oropeza por el gobierno de la 4T

Octavio Romero Oropeza se ha mantenido como una de las figuras más cercanas al proyecto de la Cuarta Transformación tras décadas de cercanía política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el funcionario enfrenta severos cuestionamientos por la opacidad de sus ingresos patrimoniales y las alertas sobre el riesgo de insolvencia del fondo hipotecario.

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La trayectoria política de Octavio Romero Oropeza en la 4T

Octavio Romero Oropeza cuenta con un extenso recorrido en la administración pública: su carrera parlamentaria inició como diputado federal en la LVI Legislatura (1994-1997). Posteriormente, se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Tabasco en 1998. Tras la victoria de AMLO en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ocupó la Oficialía Mayor del Gobierno capitalino entre los años 2000 y 2005.

Con la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación al poder federal, el funcionario fue designado como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el sexenio 2018-2024. Al frente de la petrolera estatal, su gestión estuvo marcada por severas observaciones financieras, altos niveles de endeudamiento e investigaciones sobre asignación de contratos. Al asumir la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Oropeza fue ratificado dentro del gobierno como titular del Infonavit, encomendándosele los programas de vivienda social y reestructuración de créditos hipotecarios.

El patrimonio de Octavio Romero quedó bajo reserva



No podrán conocerse los ingresos, propiedades ni cuentas bancarias del director de Infonavit



¿Y la transparencia que tanto presumen?



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/bSzFDioouA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 7, 2026

La situación patrimonial de Romero Oropeza es declarada "confidencial": ¿Qué oculta?

A la par de las críticas a su paso por el sector público, la opacidad patrimonial del funcionario encendió las alarmas de rendición de cuentas. Una investigación periodística firmada por Pedro Villa y Caña para El Universal reveló que Romero Oropeza solicitó formalmente mantener como confidencial su declaración patrimonial tras asumir la dirección del Infonavit. La medida dejó fuera de toda consulta pública sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias, vehículos, inversiones, pensiones y percepciones financieras.

La reserva de su patrimonio aviva las dudas sobre la rendición de cuentas en el fondo hipotecario de las y los trabajadores, sumado a los análisis sobre riesgos de insolvencia operativa por la condonación masiva de deudas.