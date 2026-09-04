11 kilómetros de cavernas subterráneas ponen en riesgo a 26 colonias de Ecatepec

Bajo los hogares de miles de familias en 26 colonias de Ecatepec, Estado de México existen 11 kilómetros de cavernas formadas por colectores y drenajes deteriorados, descubiertas durante la rehabilitación de la avenida R1. Para remediar este riesgo latente, se estiman necesarios 100 millones de pesos, recursos que la alcaldesa espera obtener con apoyo federal y estatal.