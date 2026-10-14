CCE pide al gobierno federal frenar la deuda y acelerar el crecimiento económico de México

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, llamó al gobierno federal a mantener la calificación crediticia de México, reducir el ritmo de contratación de deuda e impulsar el crecimiento económico a su máximo potencial. Durante el aniversario 50 del organismo, también destacó la importancia de defender el Estado de derecho y lograr una buena negociación en la revisión del T-MEC.

El presidente del CCE José Medina Mora, pidió al gobierno federal mantener la calificación crediticia, “que baje también el ritmo de contratación de la deuda, pero sobre todo que crezca la economía a todo su potencial, eso es lo que realmente nos va a ayudar como país a salir adelante”.

En el aniversario 50 del organismo empresarial, también pidió trabajar en la defensa del estado de derecho, las libertades, la justicia, la paz y los derechos humanos.

"Que baje también el ritmo de contratación de la deuda, pero sobre todo que crezca la economía a todo su potencial, eso es lo que realmente nos va a ayudar como país a salir adelante”, dijo José Medina Mora, presidente CCE.

"Pero también tenemos que lograr una buena negociación en la revisión del TMEC. Y como en cada una de las rondas nos reunimos con el equipo de economía antes y después para ver cuál es el plan y qué es lo que nos toca hacer desde nuestro lado en el sector empresarial con nuestras contrapartes”, mencionó José Medina Mora, presidente CCE.