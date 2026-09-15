Notas
-
¡Qué tu cartera no dé el grito! Precio de la tortilla supera los $30 pesos el kilo en septiembre; regiones más caras
El precio de la tortilla supero los $30 pesos el kilo en distintas regiones de México, impactando fuertemente el bolsillo de las y los mexicanos.
-
Cierre de mercados... la BMV cae mientras que Wall Street respira
El crudo retrocedió este viernes, mientras los principales índices de Estados Unidos recuperaron terreno tras cuatro sesiones de pérdidas.
-
Precio del huevo se acerca a los $80 pesos: costos por estado
El precio del huevo vuelve a registrar un leve aumento en septiembre, acercándose a los $80 pesos el kilo en México; te compartimos el costo por estado.
-
El Paquete Económico 2027 mantiene la presión sobre las finanzas públicas
Coparmex señala que el Paquete Económico 2027 mantiene la presión sobre las finanzas públicas y plantea retos para el manejo de los recursos del país.
-
Cierre de bolsas: La BMV y Wall Street terminaron en rojo, mientras el petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril
El mercado mexicano terminó en rojo y los principales índices de Nueva York ligaron su tercera caída consecutiva.
-
México pagará más de intereses que en obras públicas en 2027: El costo de la deuda
El costo financiero de la deuda superará a la inversión en infraestructura en 2027, restando recursos para proyectos y obras que el país necesita.
Videos
Galerías
-
¡Joya nacional! Así ha crecido la industria del chocolate en México
-
¡Arma tu ofrenda! Comienza la venta de calaveritas de azúcar por Día de Muertos
-
¡Se acerca el Día de Muertos! Catrinas de papel inundan los mercados de México
-
¡En peligro! Pesca ilegal podría acabar con el camarón rosado en Campeche