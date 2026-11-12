Las autoridades del plantel CCH Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX), informaron la caída de un profesor de educación física y voleibol al interior del plantel, sin detallar las causas. El comunicado emitido por las autoridades en redes sociales solo envió condolencias y las clases continuaron con normalidad.

La institución informó que se activaron los protocolos correspondientes y se notificó a las autoridades competentes, sin precisar las causas de la muerte.

A través de un comunicado por redes sociales dirigido a la comunidad estudiantil, la Dirección del Plantel Sur expresó sus condolencias por la pérdida de uno de sus profesores, quien impartía educación física y voleibol.

En el documento, las autoridades señalaron que, tras lo ocurrido, se pusieron en marcha los protocolos institucionales y se dio aviso a las instancias correspondientes, que serán las encargadas de realizar las diligencias pertinentes.

Asimismo, la dirección del plantel manifestó su solidaridad con los familiares, amistades y compañeros del trabajo del docente.

¿Qué pasó con las clases en el CCH Sur tas la muerte del profesor?

¿Qué fue lo que le pasó al profesor? Las autoridades del plantel CCH Sur, informaron el fallecimiento de un profesor de educación física y voleibol al interior del plantel, sin detallar las causas.

Tras darse a conocer el fallecimiento del docente, las actividades académicas en el CCH Sur continuaron con normalidad.

La institución también exhortó a la comunidad a mantenerse informada mediante los canales oficiales del plantel.

Hasta el momento, las autoridades de la preparatoria CHH Sur no han detallado las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento ni han informado las causas de la muerte.