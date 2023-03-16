¡Feliz Día Nacional del Panda! ¿Quién desearía darles un abrazo?

Hoy, solo un país celebra a uno de los animales más queridos del mundo, es Estados Unidos, que este 16 de marzo, festeja el Día Nacional del Panda.

Sin embargo, este día nacional del panda resuena a nivel mundial, porque a pesar de los esfuerzos por protegerlos, aún es considerado una especie vulnerable, de acuerdo con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, (IUCN).

Especialistas estiman que hay mil 864 pandas en la naturaleza, específicamente en los bosques de China central, hay 600 en cautiverio, de los cuales 162 viven en zoológicos de otros países.

¿Existe el Día Internacional del Panda?

Sí, es el 27 de octubre y junto con el Día Nacional del Panda tiene como objetivo mostrar las amenazas que enfrenta la especie, las cuales en años anteriores la habían colocado al borde de la extición. Es por eso que el panda es el símbolo de la conservación de la biodiversidad a nivel mundial.

¿El panda es un oso?

En pleno Día Nacional del Panda continúa el debate entre los científicos si es un oso o no.

Estudios recientes de ADN señalan que el panda gigante sí es de la familia de los úrsidos u osos, incluso indican que su pariente más cercano es el oso de anteojos, una especie que habita en Sudamérica.

El panda durante muchos años ha estado clasificado dentro de los ailúridos, una familia de mamíferos carnívoros a la que pertenece el panda rojo.

¿Por qué los pandas comen bambú?

En este Día Nacional del Panda recordemos la dieta de este animal de pelaje blanco y negro tan característico, el 99% de lo que come es bambú y el 1% restante son vegetales, frutas o mamíferos pequeños.

Come entre 12 y casi 40 kilos de bambú diarios y lo hace la mitad del día. Por cierto, es un animal muy activo, aunque no lo parezca.

El panda, un animal muy querido

En el Día Nacional del Panda que celebra Estados Unidos, hay que resaltar que este animal es el símbolo nacional de China.

Además, es el logotipo del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por sus siglas en inglés WWF, específicamente la inspiración fue Chi Chi, una panda que vivíó en el zoológico de Londres hasta 1972, año en el que murió.

Esta organización no gubernamental suiza colabora con el Programa de Conservación Nacional del gobierno de China para proteger al panda gigante y su hábitat.

También el panda fue la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y los de invierno de 2022.