Asalto en centro comercial desata tiroteo en Ohio; hay un muerto

Se registró un tiroteo dentro de un centro comercial, luego de que un hombre intentó robar una tienda en el área de electrónicos de un centro comercial en Ohio.

De acuerdo con la policía estatal, dos trabajadores de la tienda se percataron del robo e intentaron detener al hombre, pero el delincuente estaba armado y comenzó a disparar contra los empleados.

“Esto se derivó de un robo, y simplemente evolucionó a partir de ahí a un tiroteo”, dijo Doug Lanier, capitan de la policía de Ohio.

Uno de los trabajadores murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano en estado crítico y el asaltante logró escapar, aunque actualmente es buscado por la policía de Ohio.

🇺🇸|ÚLTIMA HORA: Al menos dos personas heridas de bala en un Walmart en Ohio, EE. UU. pic.twitter.com/ZEE364YLBW — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) May 27, 2022

Algunos testigos describieron al sujeto como un hombre que vestía ropa oscura y una camisa roja, también portaba cubrebocas, por lo que no pudieron verle bien la cara al asaltante.

Tiroteos recientes en Estados Unidos

El tiroteo más reciente es el de la escuela de Uvalde, donde un adolescente de 18 años ingresó a una escuela y comenzó a disparar, causando la muerte de 21 personas, 19 niños y dos maestras.

Semanas antes, otro adolescente vestido como militar y con chaleco antibalas inició un tiroteo en un supermercado de una comunidad de mayoría afroamericana en Buffalo, Nueva York, y mató a 10 personas.

El 12 de abril se registró uno de los tiroteos más violentos en la historia de la red de tránsito de Nueva York, 23 personas resultaron heridas cuando un hombre de 62 años activó una bomba de humo y abrió fuego en un metro. El hombre fue detenido al día siguiente.

Y el 30 de noviembre del año pasado, cuatro estudiantes murieron y otras siete personas resultaron heridas después de que un adolescente abrió fuego en una escuela secundaria en Oxford, Michigan. Fue el tiroteo en una escuela más grave en Estados Unidos durante el 2021.

