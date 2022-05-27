Estudiantes de Meridian High School en Falls Church, Virginia, en los Estados Unidos, se acostaron en una cancha de fútbol el jueves 26 de mayo en apoyo de 19 niños y dos maestros que fueron asesinados en un tiroteo perpetrado por Salvador Ramos de 18 años de edad, un adolescente que ingresó armado a un aula de cuarto grado de primaria en una escuela ubicada en el poblado de Uvalde en Texas; la mayoría de las víctimas son de ascendencia hispana.

Muchos detalles que rodearon la masacre permanecieron oscuros, mientras el pequeño pueblo de Uvalde se tambaleaba por el tiroteo escolar más mortífero en casi una década.

En Michigan, los estudiantes de Oxford High School también salieron al mediodía del jueves para protestar por el manejo de la investigación del tiroteo en Oxford y las leyes de armas a raíz del último tiroteo en Texas.

Las imágenes aéreas mostraron a los estudiantes formando una "U" gigante en recuerdo de las víctimas de Uvalde.

Oxford, Michigan, fue el lugar de un tiroteo en noviembre pasado, en el que murieron cuatro estudiantes y otras siete personas resultaron heridas después de que un adolescente abriera fuego en la escuela secundaria Oxford de Michigan.

El caso involucró a padres que fueron acusados de homicidio involuntario por comprar el arma para su hijo, el tirador.

Estudiantes protestan por tiroteo que dejó más de 20 muertos en Texas.

Estudiantes se unen en EU; exigen control de armas

Los estudiantes de todo el país están pidiendo una acción de control de armas más estricta.

El alboroto de Texas fue el tiroteo escolar más mortífero desde diciembre de 2012, cuando un hombre armado mató a 26 personas, incluidos 20 niños, en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut.

Uvalde, en lo profundo de la región de Texas Hill Country, a unas 80 millas (130 km) al oeste de San Antonio, tiene unos 16 mil residentes, casi el 80% de ellos hispanos o latinos, según datos del censo de Estados Unidos.