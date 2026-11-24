Durante la madrugada de hoy martes 24 de noviembre de 2026, miles de ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, recibieron llamadas desde el número telefónico del Ayuntamiento. Las llamadas se registraron entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana, un horario que llevó a muchas personas a no contestar.

¿Qué decían las llamadas de madrugada desde el número del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez?

No obstante, algunos buzones de voz lograron grabar el mensaje que mencionaba la frase “ Ángel Torres es la respuesta” .

Y esto es debido a que el actual alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Carlos Torres Culebro, quiere reelegirse en el cargo y participa en la encuesta realizada por su partido, Morena.

Además, Torres Culebro es identificado como parte del Grupo Tabasco, liderado por el hoy senador morenista Adán Augusto López, relacionado con el grupo criminal de “La Barredora”. Incluso el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez apoyó la precandidatura presidencial del exsecretario de Gobernación.

Postura del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ante la presunta suplantación de identidad

Debido a que el número telefónico de donde salió la llamada pertenece al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el gobierno local informó que revisó el conmutador del municipio y aseveró que no hay llamadas realizadas desde ese número.

En un comunicado, el Ayuntamiento sentenció que no hay autorización para realizar este tipo de llamadas, por lo cual sospecha de una suplantación de identidad y anunció que realizará las denuncias correspondientes.