¿Favoritismo en Morena? Cuestionan contratos y perfiles políticos ligados a Adán Augusto

La permanencia de perfiles cercanos a Adán Augusto López Hernández en espacios políticos de Morena volvió al centro de los señalamientos, esta vez por el caso de Ángel Carlos Torres Culebro, actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y los contratos que recibió el empresario Fernando Padilla Farfán durante gobiernos de ese estado y de Tabasco.

El analista político Carlos Moris cuestionó que continúen los intentos por colocar a personas vinculadas con el senador y sostuvo que los señalamientos sobre las contrataciones públicas no han impedido que esos perfiles mantengan presencia política.

“Es increíble que todavía estén pensando en cómo acomodar a los cuates del narcosenador”, expresó Moris al referirse a Torres Culebro, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Obras Públicas de Chiapas.

El analista vinculó esa etapa con los contratos otorgados a empresas de Fernando Padilla Farfán, a quien identificó como un contratista cercano a Adán Augusto López. Sus declaraciones colocan bajo cuestionamiento la relación entre las adjudicaciones de obra pública y la permanencia de determinados actores dentro de Morena.

Fernando Padilla Farfán y los contratos en Chiapas

De acuerdo con las cifras expuestas por Carlos Moris, las empresas de Padilla Farfán recibieron contratos por más de mil 140 millones de pesos en Chiapas durante el periodo en que Ángel Carlos Torres Culebro estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Rutilio Escandón gobernaba la entidad.

Moris también señaló que, al considerar las contrataciones en Chiapas y Tabasco, el monto alcanzaría los 2 mil 360 millones de pesos.

En su exposición, el analista relacionó esas cifras con los gobiernos encabezados por Rutilio Escandón y Carlos Manuel Merino en Tabasco, además de la administración de Adán Augusto López en esa misma entidad.

Sin embargo, los montos y las relaciones señaladas forman parte de los argumentos presentados por Moris. Para establecer las responsabilidades correspondientes sería necesario revisar los contratos, las empresas beneficiadas, los procedimientos de adjudicación y las eventuales determinaciones de las autoridades competentes.

Las unidades médicas vinculadas con Andrea Chávez

Moris también relacionó al empresario con las unidades médicas móviles promovidas por la senadora de Morena Andrea Chávez en Chihuahua.

Durante su intervención, afirmó que Padilla Farfán era el empresario detrás de las contrataciones que, según sus señalamientos, beneficiaron a sus compañías en gobiernos estatales de Morena. Además, mencionó las unidades médicas que circularon en Chihuahua como parte de su argumento sobre el alcance de esos negocios.

El señalamiento retoma la discusión sobre los contratos públicos otorgados a empresas relacionadas con servicios médicos y sobre los vínculos políticos de sus propietarios. No obstante, las declaraciones por sí solas no acreditan la existencia de delitos ni permiten establecer responsabilidades individuales.

Cuestionan la permanencia de perfiles de Morena

Más allá de las cifras, el cuestionamiento de Carlos Moris se concentró en la continuidad política de Ángel Carlos Torres Culebro y en la presunta influencia de Adán Augusto López para impulsar perfiles cercanos a su grupo.

El analista consideró que los señalamientos sobre las contrataciones no han impedido que esos actores conserven espacios de poder. También sostuvo que las denuncias y críticas sobre estos casos provienen de voces dentro del propio entorno político de Morena en Tuxtla Gutiérrez.