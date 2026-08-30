¡Chiapas rompe Récord Guinness! La bola de quesillo más grande del mundo

Rompe Récord Guinness. El municipio de Pijijiapan, Chiapas, logró un nuevo récord mundial con la bola de queso de hebra de mil 613 kilogramos, superando por mucho a Oaxaca que tenía la marca con una pieza de 636 kilogramos.

Autoridades revelaron que el evento contó con la asistencia de aproximadamente 6 mil 600 personas.

Cuatro horas de trabajo y 4 mil productores: La hazaña que rompió el récord del quesillo

Para lograr este objetivo, el cual se llevó a cabo el pasado sábado, participaron alrededor de cuatro mil productores que ayudaron a la elaboración de este famoso "quesillo" desde horas de la madrugada.

Posteriormente, enrollaron la bola durante casi cuatro horas.

"Sí se pudo, sí se pudo". Entre gritos y celebraciones de miles de familias, el adjudicador oficial de Guinness World Records certificó el peso, la calidad. Una vez verificadas, se entregó el premio al municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Con esta hazaña, los productores del municipio superan por casi el triple su marca anterior de 558 kilos lograda en 2023, y confirman por qué son la capital mundial del quesillo.

🛡️ Protección Civil mantuvo un dispositivo preventivo durante el evento “La Bola de Quesillo Más Grande del Mundo 2026”, en la región Istmo-Costa.



👥 Se registró una afluencia aproximada de 6,600 personas.



✅ El evento concluyó sin incidentes ni personas lesionadas.#Chiapas pic.twitter.com/G2oJBhH3O3 — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 30, 2026

En el evento, acudieron elementos de Protección Civil para ambtner un dispositivo preventivo en el famoso "La Bola de Quesillo Más Grande del Mundo". El día concluyó sin incidentes o personas lesionadas.

¿Por qué el quesillo es famoso en Chiapas?

El quesillo es famoso en Chiapas por la gran tradición lechera del municipio de Pijijiapan. El municipio costero de Pijijiapan destaca por su fuerte actividad ganadera y la elaboración artesanal de lácteos con leche entera de vaca.

La importancia cultural de este alimento es tal que en la localidad existe un famoso Monumento al Quesillo, que simboliza el orgullo de los productores locales, celebrando la identidad de los habitantes de este municipio.

¿Cuál es la diferencia del quesillo de Chiapas y el de Oaxaca?

Aunque ambos son quesos de pasta hilada (se deshebran en hilos) y se funden maravillosamente, los paladares locales e ingredientes marcan distancias muy claras entre sí.

