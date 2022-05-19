Chileno encuentra libreta de ahorro millonaria de su padre

El padre del chileno Exequiel Hinojosa, ahorraba para comprar una casa en las décadas de los años de 1960 y 1970, por lo que consiguió guardar casi 140 mil pesos (chilenos), unos 163 dólares actuales (más de tres mil pesos mexicanos), detallados meticulosamente en una libreta de ahorro millonaria, de una cooperativa de crédito ya desaparecida en Chile.

Luego de la muerte de su padre, la libreta permaneció guardada en una caja durante décadas hasta que Exequiel Hinojosa la encontró entre sus pertenencias.

Cabe señalar que en otras ocasiones, se han recuperado libretas similares sin valor, sin embargo la de Hinojosa tiene una anotación que dice "garantizado por el Estado".

Con los intereses y la inflación, se calcula que los 140 mil pesos (chilenos) valen ahora más de mil millones de pesos, es decir, casi 1.2 millones de dólares, unos 24 millones de pesos mexicanos.

Esto ha provocado un importante dolor de cabeza tanto al Estado chileno como a Exequiel Hinojosa, ya que su caso de la libreta de ahorro millonaria de su padre, ha llegado hasta la Corte Suprema.

El gobierno coñete deberá cumplir con el pago a don Exequiel Hinojosa, así se lo ordena la Corte Suprema al Ministro terraplanista neoliberal Mario Marcel https://t.co/YQ2xHXXBdq — Pablo Maltes (@Pablo_Maltes) May 11, 2022

Chileno encuentra millonaria libreta de ahorros de su padre, gobierno de Chile se defiende

"Ese dinero es de la familia de nosotros, lo logró juntar un trabajador con harto esfuerzo", señaló Hinojosa, quien añadió que la familia ni siquiera sabía que la libreta existía hasta que la encontraron. "Nunca pensé que el trámite era una especie de demanda hacia el Estado", agregó.

Exequiel Hinojosa: "Sería el colmo que no me la pagaran", quien exige que el Gobierno de Chile le pague la totalidad del dinero de la libreta de ahorro millonaria que pertenecía a su padre y que era de una extinta caja de compensación, llamada Libertad.

Múltiples cortes han fallado a favor de Exequiel Hinojosa, sin embargo el gobierno de Chile ha apelado cada instancia. Ahora, un último tribunal de apelación decidirá el destino de la libreta de ahorro millonaria.

"Si la justicia, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones me da el favor, es nada más que terminar solucionando el problema. ¿Cómo?, pagando lo que corresponde, ni más ni menos", afirmó el chileno Hinojosa.