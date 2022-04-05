Chile votará en septiembre para aprobar la nueva Constitución

Chile votará el próximo 4 de septiembre para aprobar o rechazar la propuesta actual sobre la nueva Constitución para el país que comenzó a redactarse el año pasado por una Convención Constitucional.

Además, el Congreso anunció la discusión inmediata de una ley que reubica a los electores en locales de votación cercanos a su lugar de residencia.

"Para que el Servel pueda ejecutar todas las actuaciones referidas al padrón y propaganda electoral, se fija como la fecha para el plebiscito en el que se deberá aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional, para el próximo domingo 4 de septiembre de 2022".

Todos los ciudadanos mayores de 18 años podrán participar en la votación para aprobar la nueva Constitución bajo la que se regirá Chile y que sustituirá a la actual, que fue redactada por el régimen de Augusto Pinochet.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric, indicó que espera se logren acuerdo amplios y “modificar lo que haya que modificar” para conseguir una nueva Constitución que sea un punto de encuentro para los habitantes de Chile.

"Los sondeos de opinión (...) son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso (constituyente) y los que creemos que este proceso es necesario", agregó Gabriel Boric durante una gira de trabajo en Argentina.

¿Por qué se eligió una nueva Constitución en Chile?

La Constitución actual es considerada por muchos chilenos como el origen de las grandes desigualdades en el país, lo que generó una ola de protestas en el país en 2019, que dejó cerca de 30 muertos y miles de heridos y detenidos por slo disturbios causados.

Sin embargo, en octubre de 2020, el 80 por ciento de los ciudadanos de Chile, pidieron un cambió en la constitución en un plebiscito histórico. Y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros que redactaron el nuevo documento.

