China da a conocer 10 medidas políticas para impulsar el mercado de capitales de la RAE de Hong Kong

La Comisión Reguladora de Valores de China anunció el 10 de agosto medidas para fortalecer la cooperación entre la parte continental de China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, y apoyar el desarrollo del mercado de capitales de esta última.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar un crecimiento de alta calidad en ambos mercados y reforzar el estatus de la RAE de Hong Kong como centro financiero global. Entre las medidas clave se encuentran facilitar la cotización de empresas de la parte continental en Hong Kong, lanzar más productos de índices vinculados a China y ampliar la cooperación en el ámbito de los futuros con más contratos denominados en yuanes.

Ambos organismos reguladores también se comprometieron a mejorar la colaboración en materia de supervisión, a promover la divulgación de información sobre finanzas verdes y a apoyar a las corredurías locales en su expansión global desde la RAE de Hong Kong.

Para respaldar estas medidas, el 18 de agosto, el secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de la RAE de Hong Kong, Christopher Hui, junto con la directora ejecutiva de Productos de Inversión de la Comisión de Valores y Futuros, Elisa Ng, y la directora general de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Bonnie Chan, se han reunido con Xiao Yuanqi, viceministro de la Administración Nacional de Regulación Financiera de China (NFRA), para debatir medidas destinadas a promover aún más el desarrollo coordinado de los mercados de capitales de la parte continental de China y la RAE de Hong Kong.

NFRA apoyará la participación de los fondos de seguros

Al mismo tiempo, la NFRA ha anunciado que apoyará activamente la participación de los fondos de seguros de la parte continental de China en los programas de acceso recíproco entre los mercados financieros de la parte continental de China y la RAE de Hong Kong, y que respaldará a las entidades aseguradoras de la parte continental de China para que inviertan en fondos cotizados (ETF) en Hong Kong a través de Stock Connect.

El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAE de Hong Kong) acoge con gran satisfacción esta medida.