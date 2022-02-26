China apoya solución pacífica en conflicto de Rusia y Ucrania

El presidente de China Xi Jinping anunció que apoya la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania por la vía negociadora, pues aseguró que aunque ya haya un movimiento militar, aún se puede llegar a una solución pacífica.

Explicó que el presidente de China habló vía telefónica con Vladimir Putin para comunicarle su posición respecto a la crisis de Ucrania.

“Es importante rechazar una mentalidad de Guerra Fría, tomar en serio y respetar las preocupaciones de seguridad razonables de todos los países y alcanzar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible a través de la negociación. China apoya a Rusia para resolver el problema a través de la negociación con Ucrania".

Xi Jinping aseguró que la llamada fue un intento para impulsar una solución política de la crisis de Ucrania. Añadió que anteriormente sostuvo conversaciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien le enfatizó que las partes relacionadas deben apegarse a la dirección general de un acuerdo político.

En llamada telefónica, el presidente de #Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo chino, Xi Jinping, que "Rusia está dispuesta a mantener conversaciones de alto nivel con #Ucrania. pic.twitter.com/USlJhqSZoO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2022

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores de China también mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Rusia y Estados Unidos a quienes les expresó claramente la posición de China.

Putin está dispuesto a negociar con Ucrania

Por su parte, el presidente Vlaidmir Putin expresó la voluntad de Rusia de tener negociaciones de alto nivel con Ucrania, aseguró Xi Jinping.

El presidente ruso afirmó que estaba listo para negociar con los líderes de Ucrania sobre el estatus neutral de este país y la negativa a desplegar armas en su territorio. El presidente Putin expresó una vez más la disposición de Rusia a negociar en esta conversación telefónica.

Estas declaraciones sugieren plenamente que la puerta para una solución política del problema de Ucrania no se ha cerrado. La confrontación no resuelve los problemas. El diálogo es la opción razonable para resolver la crisis de Ucrania.

El presidente Putin describió las razones por las que Rusia lanzó la “operación militar especial” y le dijo al presidente de China que la OTAN y Estados Unidos habían “ignorado durante mucho tiempo las preocupaciones razonables de seguridad de Rusia”.