Rusia está dispuesta a conversaciones de alto nivel con Ucrania: Putin

Durante una llamada efectuada durante este viernes (25 de febrero de 2022), el presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo chino, Xi Jinping, que Rusia está dispuesta a mantener conversaciones de alto nivel con Ucrania, informó la televisión estatal china CCTV.

La CCTV agregó que el presidente Putin también le dijo al presidente Jinping que "Estados Unidos y la OTAN han ignorado durante mucho tiempo las razonables preocupaciones de Rusia en materia de seguridad, han incumplido repetidamente sus compromisos y han seguido avanzando en el despliegue militar hacia el este, desafiando la línea de fondo estratégica de Rusia".

Rusia dispuesta a conversaciones de alto nivel con Ucrania

Medios ucranianos también han informado acerca de la voluntad expresada por el presidente Vladimir Putin acerca de mantener conversaciones de alto nivel con Ucrania.

El presidente Putin describió las razones por las que Rusia lanzó la “operación militar especial” y le dijo al presidente Xi que la OTAN y Estados Unidos habían “ignorado durante mucho tiempo las preocupaciones razonables de seguridad de Rusia”.

Por su parte, el presidente de China, XI Jinping le pidió al presidente Putin "abandonar mentalidades de la Guerra Fría".

En llamada telefónica, el presidente de #Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo chino, Xi Jinping, que "Rusia está dispuesta a mantener conversaciones de alto nivel con #Ucrania. pic.twitter.com/USlJhqSZoO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2022

China confía en resolver el conflicto Rusia-Ucrania por la vía diplomática

Durante un resumen de la llamada telefónica entre el presidente chino, Xi Jinping y su par ruso, Vladimir Putin, la televisión estatal CCTV reportó que China "apoya a Rusia en la resolución a través de negociaciones con Ucrania".

Por su parte, la cancillería de Beijing ha señalado que apoya una resolución del conflicto por la vía diplomática, pero no condenó la ofensiva de parte de Rusia en contra de Ucrania.

El presidente Xi también señaló que "la situación en el este de Ucrania ha experimentado cambios rápidos" y que "China apoya a Rusia y Ucrania para resolver el problema mediante la negociación".

Cabe señalar que China se ha mantenido en una línea diplomática cautelosa acerca de esta crisis, misma a la que se negó a llamarla como una "invasión" o a condenar las acciones de Rusia, un aliado cercano de China, en contra de Ucrania.