La provincia de Qinghai, el gran campo de pruebas de la energía limpia del país

La provincia de Qinghai desempeña un papel clave en la carrera de China por desarrollar la energía verde de alta tecnología del país, al tiempo que se intenta alcanzar la neutralidad en carbono. Esta región azotada por el viento alberga un parque solar cuyo enorme tamaño sorprende a los visitantes.

En el Parque Solar de Talatan, situado en el desierto del Gobi de China, millones de paneles solares generan una enorme cantidad de energía para satisfacer las crecientes necesidades del país.

“Qinghai cuenta con abundantes recursos de tierra y abundante luz solar. Esto ofrece recursos únicos para el desarrollo de energía limpia”, dijo An Fengjun del Comité de Gestión del Parque de Energía Verde.

China anunció recientemente que planea alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad en carbono para 2060.

La energía verde está liderando el camino, y el Parque Solar de Talatan juega un papel clave para la consecución de esos objetivos.

La energía generada aquí se envía a lo largo del país mediante líneas de ultra alta tensión que minimizan la pérdida de potencia durante el envío.

Cero emisiones de carbono desde 2025

Este área de servicio es especial, ya que genera por sí misma toda la energía que necesita para funcionar, sin emisiones contaminantes.

“Desde que nuestra área de servicio con cero emisiones de carbono entró en funcionamiento el año pasado, han venido a visitarla muchas personas de otros sectores”, dijo Lian Wei, subdirector general de Qinghai Green Industry.

De vuelta al enorme campo solar, millones de paneles estaban teniendo un efecto inesperado en el desierto del Gobi.

“Una vez limpios los paneles, el agua de la lluvia permitió recuperar poco a poco la vegetación de la zona. La disminución del viento redujo las tormentas de arena y la vegetación se recuperó de forma natural”, explicó An Fengjun.

Sin embargo con el aumento de vegetación llegó el peligro de los incendios.

“Una vez que creció la hierba el mayor peligro oculto llegó al final del invierno: la prevención de incendios en las praderas. Así que permitimos el pastoreo en este pastizal ecológico fotovoltaico, lo que ayudó a la economía local y redujo el riesgo de incendios de pastos”, añadió An Fengjun.

Los pastores de ovejas forman parte de este paisaje desde hace generaciones. Esto es lo que en China se denomina una situación en la que todos ganan. Las ovejas deambulan por la zona pastando a sus anchas. Así mantienen el estómago lleno, y la energía solar fluye por la red.