Notas
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VIDEO: Así fue el momento exacto en que avión de carga se impactó contra vehículos en Miami; hay muertos
Momentos de terror se vivieron en el Aeropuerto de Miami cuando un avión perdió el control y se salió de la pista, dejando al menos cinco personas muertas.
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¿Planeas viajar fuera de México? El trámite obligatorio que se les pedirá a los mexicanos al visitar este país; fechas, requisitos, costos
Los mexicanos que viajen a este país antes de la fecha de corte, podrán mantenerse en la región sin visa electrónica por al menos 60 días; esto debes saber.
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¿Te van a cancelar la cita de visa americana? Esto debes saber si estás en México luego del aviso de EU
El anuncio cayó como balde de agua fría entre viajeros, pero antes de preocuparte por tu cita hay un detalle sobre la vis americana que debes conocer.
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¡Ojo! Estas son los tipos de visa americana que quedan suspendidas temporalmente
Estados Unidos pausó temporalmente las citas para quienes buscan establecerse de forma permanente, ¿cuáles no tendrá cambios durante estos días?
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Campeche se queda vacío: Secretaría de Turismo reconoce que no tienen experiencia
Turismo a la baja en Campeche, los visitantes de museos y zonas arqueológicas también se redujeron casi 56% durante el primer semestre, según cifras de Datatur.
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Es oficial: USCIS confirma cambio que agilizará el proceso para vivir en Estados Unidos bajo condición de asilo
Estados Unidos cambia las reglas de asilo: USCIS podrá enviar casos a jueces sin entrevista previa, mientras busca acelerar miles de trámites pendientes.