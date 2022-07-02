China sufre la llegada del tifón “Chaba”; se prevén lluvias intensas

Con vendavales y con lluvias intensas a sus costas meridionales, llegó el primer tifón del año a China.

El Centro Meteorológico Nacional de China informó que "Chaba", el nombre del tifón, se desplazó hacia el noreste del país a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

Meteorólogos del país, han estimado la llegada de lluvias récord y un alto riesgo de catástrofe en algunas provincias como Guangdong,China, la más poblada del país.

China lashed by year's first typhoon, record rains forecast https://t.co/LBAoufIHMJ pic.twitter.com/GFIqfBsdZj — Reuters (@Reuters) July 2, 2022

Prevén récord en lluvias y alto riesgo de catástrofe

Gao Shuanzhu, jefe de pronóstico del centro de China, explicó que “Chaba”, el nombre del primer tifón del año en China, podría desatar lluvias extremadamente fuertes, además de romper el récord de precipitaciones acumuladas, mientras el cinturón de las lluvias del mozón en la región hacia el interior.

"El abundante vapor de agua del monzón provocará intensos aguaceros y enormes precipitaciones acumuladas de carácter extremo", explicó Gao, que predijo 600 mm de precipitaciones acumuladas en algunas zonas.

Por otro lado, para esta semana, los meteorólogos pronosticaron un clima extremo, incluidas inundaciones inusualmente intensas que continuarán en China hasta el mes de agosto, además de asegurar que el cambio climático es en parte responsable de ello.

.|PAUL YEUNG/REUTERS

Tifón en China también afectará otras provincias del país

La llegada de “Chaba”, el primer tifón del año en China, pone en riesgo el oeste de Guangdong, este de la región de Guangxi y la provincia insular de Hainan, con tormentas que causarán desprendimientos de tierra, anegamientos urbanos e inundaciones.

Por su parte, la zona de Hainan, China, elevó su respuesta de emergencia a nivel dos, el segundo más alto, además de suspender el servicio ferroviario en toda la isla y cancelar más de 400 vuelos desde y hacia las ciudades de Haikou y Sanya.

En las últimas semanas, lluvias e inundaciones históricas en el sur de China han destruido propiedades, paralizado el tráfico y perturbado la vida cotidiana de millones de personas en una de las regiones más pobladas del país y de gran importancia económica.

Con información de Reuters.

