Hong Kong celebra el 25 aniversario de su reingreso en China

La Región Administrativa Especial de Hong Kong conmemora su 25 aniversario de la devolución de la isla por parte de Reino Unido a China. Los hongkoneses aún viven con el sueño de autonomía y por abogar por los derechos democráticos.

El presidente chino, Xi Jinping, felicitó a sus compatriotas de Hong Kong y extendió sus mejores deseos con ocasión del 25 aniversario del retorno de Hong Kong a China.

A su llegada a la estación de trenes de alta velocidad de Kowloon Oeste, Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, manifestó estar muy contento de visitar Hong Kong, una vez más.

Xi Jinping, presidente de China:

Estoy muy feliz de venir a Hong Kong de nuevo con motivo del 25º aniversario del retorno de Hong Kong a la patria. Mañana se celebra dicha fecha. Personas de todos los grupos étnicos del país se unirán a los compatriotas de Hong Kong para celebrar este dichoso evento. Me gustaría extender mis cálidas felicitaciones y mis mejores deseos a los compatriotas de Hong Kong.

Chinese President Xi Jinping arrives in HongKong, he will attend a meeting on Friday to celebrate the 25th anniversary of the return to the motherland of Hong Kong. pic.twitter.com/VZd5ebXXrM — Elly Zhang🇨🇳 (@Ellyzhang666) June 30, 2022

El mandatario del "Gigante Asiático" también dijo que han pasado cinco años desde mi última visita a Hong Kong. Durante el último lustro, siempre he estado al tanto de la ciudad, y mi corazón, así como el corazón del Gobierno central, están siempre con los compatriotas de Hong Kong".

Hong Kong ha emergido más fuerte y ha mostrado un gran vigor. Los hechos han demostrado la gran fortaleza de "un país con dos sistemas", que garantiza la prosperidad y estabilidad a largo plazo de la ciudad y asegura el bienestar de los compatriotas de la región. Xi Jinping, subrayó que: "Un futuro más brillante nos espera si seguimos adelante con perseverancia. Mientras nos adherimos inquebrantablemente al principio de -un país, dos sistemas-, Hong Kong seguramente tendrá un futuro aún más luminoso y hará nuevas y mayores contribuciones a la gran revitalización de la nación china".

Xi asistirá el viernes a una reunión para celebrar el 25 aniversario del retorno de Hong Kong a su patria. El mandatario también asistirá a la ceremonia inaugural del sexto mandato del Gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong.

Xi llega a Hong Kong para el 25 aniversario del regreso de la región a China

El presidente chino, Xi Jinping, llegó a Hong Kong para asistir a una reunión que se celebrará con motivo del 25 aniversario del regreso de Hong Kong a China.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, asistirá también a la ceremonia de investidura del sexto mandato del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

Xi y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos en la estación de tren de Kowloon Oeste por la jefa ejecutiva de la RAEHK, Carrie Lam, y su sucesor, John Lee, el jefe ejecutivo entrante del sexto mandato, así como otros funcionarios de la región.

Xi se reúne con exjefe ejecutivo de la RAEHK y jefe ejecutivo de la RAE de Macao

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió el jueves por la tarde con Leung Chun-ying, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) y exjefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), en Hong Kong.

Xi también encargó especialmente a las partes pertinentes que transmitieran sus saludos a Tung Chee-hwa, vicepresidente del Comité Nacional de la CCPPCh y primer jefe ejecutivo de la RAEHK.

El mismo jueves por la tarde, Xi también se reunió con Ho Iat Seng, jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, que llegó a Hong Kong para asistir a una reunión que se celebra con motivo del 25 aniversario del regreso de Hong Kong a la China.