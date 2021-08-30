China: menores no podrán jugar videojuegos más de 3 horas a la semana

China prohibió que los menores de 18 años jueguen videojuegos durante más de tres horas a la semana, una estricta intervención social que, según el país, es necesaria para frenar la creciente adicción a lo que en su día describió como "opio espiritual".

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Las nuevas normas, publicadas el lunes, forman parte de un importante cambio de China para reforzar el control sobre su sociedad y sectores clave de su economía, como la tecnología, la educación y la propiedad.

Las restricciones, que se aplican a cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos, suponen un duro golpe para una industria global que abastece a decenas de millones de jóvenes jugadores en el mercado más lucrativo del mundo.

Las normas limitan el juego de los menores de 18 años a una hora al día, de 20 a 21 horas, sólo los viernes, sábados y domingos, según la agencia estatal de noticias Xinhua. Además, pueden jugar una hora, en el mismo periodo, los días festivos.

Las normas del regulador de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones (NPPA) coinciden con una medida más amplia de China contra los gigantes tecnológicos, como Alibaba Group y Tencent Holdings.

La campaña para evitar lo que los medios de comunicación estatales han descrito como el "crecimiento salvaje" de algunas empresas ha eliminado decenas de miles de millones de dólares de valor de las acciones negociadas en el país y en el extranjero.

"Los adolescentes son el futuro de nuestra patria", dijo Xinhua citando a un portavoz anónimo de la NPPA.

"La protección de la salud física y mental de los menores está relacionada con los intereses vitales del pueblo, y se relaciona con el cultivo de la generación más joven en la era del rejuvenecimiento nacional".

Desde ahora, las empresas de videojuegos tienen prohibido prestar servicios a los menores de cualquier forma fuera del horario estipulado, de tres horas, y deberán poner en marcha sistemas de verificación del nombre real.

China ya había limitado el tiempo que los menores de 18 años podían jugar a los videojuegos a 1.5 horas en cualquier día y a tres horas en días festivos, según las normas de 2019.

La nueva normativa se convirtió rápidamente en uno de los temas más discutidos en Weibo, la respuesta china a Twitter. Algunos usuarios expresaron su apoyo a las medidas, mientras que otros se mostraron sorprendidos por lo drástico de las normas.

"Esto es tan feroz que me he quedado sin palabras", dijo un comentario que recibió más de 700 "me gusta".

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