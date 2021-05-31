En China las parejas ahora podrán tener hasta tres hijos.

El país más poblado del mundo da la bienvenida a familias numerosas. En China las parejas ahora podrán tener hasta 3 hijos, rompiendo con la política de 2 hijos.

La agencia oficial Xinhua informó que durante la reunión este lunes del Comité Central del Partido Comunista oficializó que En China las parejas ahora podrán tener hasta tres hijos.

La medida responde a la necesidad de combatir la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población. El cambio ha sido aprobado por el presidente Xi Jinping.

Fin a una controvertida política de un solo hijo

En 2016, el Gobierno puso fin a una controvertida política de un solo hijo que duró 30 años. Pero la reforma no logró revertir la caída de la tasa de natalidad. El motivo es que la China de hoy es mucho más cara que la de hace una década, sobre todo las grandes ciudades.

Las mentalidades de los jóvenes han cambiado. Dan prioridad a su desarrollo profesional y miran más su bolsillo. Las mujeres también son mucho más independientes que antes, posponiendo la idea de tener una pareja y ser madres.

"Para optimizar aún más la política de nacimientos, China implementará una política de una pareja casada que puede tener tres hijos", apunta el comunicado de Xinhua. El cambio de política vendrá con "medidas de apoyo, que conducirán a mejorar la estructura de la población de nuestro país, cumpliendo con la estrategia de hacer frente activamente al envejecimiento de la población y mantener la ventaja, la dotación de recursos humanos".

Incentivos a las parejas

Pekín llevaba años dando incentivos económicos a las parejas para que se animaran a buscar un segundo hijo. No tuvieron mucho éxito. También aplicaron otras medidas menos convencionales: carteles en los parques y anuncios en la televisión con lemas como "Madre, tu país te necesita". Incluso las juventudes del Partido Comunista tienen una web de citas donde encuentran parejas a sus miembros y luego les presionan para que tengan hijos.

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Según las cifras publicadas a principios de febrero por el Ministerio de Seguridad Pública, se registraron 10.03 millones de nuevos bebés en 2020, un 14.9% menos que el año anterior. Un problema demográfico que se acentúa además por el envejecimiento de la población. Se prevé que un tercio de la población tendrá más de 60 años antes de 2050. Y un informe de la Academia China de Ciencias Sociales dice que el fondo de pensiones estatal podría quedar vacío en 15 años.

Tasa de natalidad al nivel más bajo

La tasa de natalidad lleva dos años consecutivos cayendo al nivel más bajo desde que se fundó la República Popular China en 1949.

Durante la presentación del censo, los demógrafos fueron pesimistas, confirmado que la tendencia a la baja es inevitable y que es probable que la población de China comience a disminuir a partir de 2022.

Otro punto sensible es el desequilibrio causado en un país que tiene 35 millones más de hombres (51.24%) que mujeres (48.76%).

