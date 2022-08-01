“Veremos”, dice China sobre la posible visita de Nancy Pelosi a Taiwán

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, se negó a detallar cuáles serían las represalias que tomaría China en caso de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visite Taiwán: "Esperaremos y veremos", respondió.

En una conferencia de prensa el funcionario chino dijo que el estatus de Nancy Pelosi como "tercera persona de mayor rango en el gobierno de Estados Unidos" haría que su viaje a Taiwán fuese "muy delicado".

De consumarse el viaje, sin importar "cómo o cuándo", estaría "violando gravemente el 'principio de una sola China'", aseguró Zhao, quien agregó que la visita "socavaría las relaciones entre China y Estados Unidos" y tendría "un impacto político negativo".

Como ya advirtió en recientes intervenciones, el portavoz insistió en que China tomará "medidas firmes" para "defender su soberanía e integridad".

“Aquellos que juegan con fuego perecerán por él. Nos gustaría advertir una vez más a Estados Unidos que estamos completamente preparados para cualquier eventualidad y que el Ejército Popular de Liberación nunca se quedará de brazos cruzados”.

Medios locales confirman visita de Nancy Pelosi a Taiwán

De acuerdo con los medios locales en Taiwán, Nancy Pelosi llegará el martes por la noche a Taipei y se convertirá en la funcionaria electa de Estados Unidos de más alto rango en visitar el lugar en más de 25 años.

El 'United Daily News', 'Liberty Times' y 'China Times', los tres periódicos nacionales más grandes de Taiwán, citaron fuentes no identificadas que dijeron que la demócrata llegaría a Taipei después de visitar Malasia.

Cuál es el conflicto entre China y Taiwán

Taiwán y China se separaron en 1949 después de que los comunistas ganaran una guerra civil en el continente, ambas partes dicen que son un solo país, pero no están de acuerdo sobre qué gobierno tiene derecho al liderazgo nacional. No tienen relaciones oficiales, pero están vinculados por miles de millones de dólares en comercio e inversión.

Estados Unidos cambió el reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing en 1979, pero mantiene relaciones informales con la isla.