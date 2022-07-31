Demócrata Pelosi comienza una gira por Asia, no se menciona Taiwán
Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, inicia una gira por cuatro países asiáticos, su oficina no menciona a Taiwán
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, inicia una gira por cuatro países asiáticos el domingo, dijo su oficina, sin mencionar a Taiwán en medio de intensas especulaciones de que podría visitar la isla autónoma reclamada por China.
"La representante Nancy Pelosi encabeza una delegación del Congreso a la región del Indo-Pacífico, que incluye visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón", dijo su oficina en un comunicado.
El comunicado dijo que la visita incluiría esos países, pero no especificó si Pelosi, quien es la número 3 en la línea de sucesión presidencial, podría hacer otras paradas.
During our travels, we’ll continue to convey Congress & America’s gratitude for our brave Servicemembers stationed abroad, whose service makes the region & world more stable & safe. Read my statement on our Congressional delegation to the Indo-Pacific.https://t.co/XigagZXoqb— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022
"El viaje se centrará en la seguridad mutua, la asociación económica y la gobernabilidad democrática en la región del Indo-Pacífico", dijo.
Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, estaba entre la delegación en la lista.
China considera que las visitas de funcionarios estadounidenses a Taiwán envían una señal alentadora a los partidarios de la independencia en la isla. Washington no tiene vínculos diplomáticos oficiales con Taiwán, pero está obligado por ley a proporcionar a la isla los medios para defenderse.
Una visita de Pelosi sería una gesto significativo, aunque no sin precedentes, del apoyo de Estados Unidos a Taiwán.
El republicano Newt Gingrich fue el último presidente de la Cámara en visitar Taiwán en 1997.
El presidente chino, Xi Jinping, advirtió el jueves a su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Washington debe acatar el principio de una sola China y que "aquellos que juegan con fuego perecerán por ello".
Biden le dijo a Xi que la política de Estados Unidos sobre Taiwán no había cambiado y que Washington se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavarla paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.