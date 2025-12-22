¡Tragedia en Indonesia! Choque de autobús deja 16 muertos y 18 heridos en la provincia de Java

Se registró un grave accidente de autobús en la provincia de Java Central, en Indonesia, el cual dejó al menos16 personas muertas y 18 heridos; viajaba desde Yakarta hacía Yogyakarta.

Los primeros reportes afirman que el vehículo, que transportaba alrededor de 34 pasajeros, perdió el control, chocó contra la barrera divisoria, para terminar volcado en la carretera.

Al parecer, el autobús de pasajeros iba a exceso de velocidad, lo que, según autoridades, fue la causa principal del grave accidente.

🔴🎥 Accidente mortal en Indonesia; vuelco de autobús turístico deja 16 muertos 🇮🇩



🔺 Tras un grave siniestro en una autopista de Indonesia, un autobús turístico volcó al chocar con un obstáculo, causando al menos 16 fallecidos y decenas de heridos. pic.twitter.com/jQTqSL7YgH — HispanTV (@Nexo_Latino) December 22, 2025

Información en desarrollo...