¡Tragedia en Indonesia! Choque de autobús deja 16 muertos y 18 heridos en la provincia de Java

El autobús en el que viajaban 34 pasajeros quedó totalmente volcado en la carreteras; al parecer el conductor manejaba a exceso de velocidad, lo que provocó el incidente.

Accidente de autobús en Indonesia deja 16 muertos|REDES SOCIALES
Escrito por:  Fernanda Benítez

Se registró un grave accidente de autobús en la provincia de Java Central, en Indonesia, el cual dejó al menos16 personas muertas y 18 heridos; viajaba desde Yakarta hacía Yogyakarta.

Los primeros reportes afirman que el vehículo, que transportaba alrededor de 34 pasajeros, perdió el control, chocó contra la barrera divisoria, para terminar volcado en la carretera.

Al parecer, el autobús de pasajeros iba a exceso de velocidad, lo que, según autoridades, fue la causa principal del grave accidente.

Información en desarrollo...

