VIDEO: Choque en China involucra más de 200 autos; hay un muerto

Al menos un muerto dejó un choque en China en el que se vieron involucrados más de 200 autos en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan. El incidente quedó grabado en videos que compartieron los testigos.

Los equipos de rescate dijeron que más de 200 autos chocaron entre sí, informaron los medios estatales, y atribuyeron la causa del accidente a condiciones de niebla extrema.

En los videos que circulan en redes sociales se pudo ver a varios autos y camiones aplastados y apilados uno encima del otro en el puente Zhengxin Huanghe mientras la gente deambulaba por la zona.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para ayudar a las personas involucradas en el choque, donde al menos hubo un muerto.

Mal clima provoca choque de 200 autos en China

Medios locales informaron que el mal clima y la poca visibilidad debido a la neblina provocaron el choque múltiple.

La visibilidad en múltiples áreas, incluida Zhengzhou, era de menos de 500 metros y de 200 metros en algunas áreas, la mañana del accidente, según el servicio meteorológico local.

Muchos de los heridos quedaron atrapados en sus autos y el departamento de bomberos envió 11 camiones de bomberos y 66 miembros del personal de rescate de bomberos para ayudar tras el choque, informaron medios estatales.

El puente Zhengxin Huanghe es un importante paso elevado sobre el río Amarillo, que conecta Zhengzhou y la vecina Xinxiang.

