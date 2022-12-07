Chocan dos trenes de pasajeros en España, al menos 155 heridos

La mañana de este miércoles se registró un choque entre dos trenes en la estación de Montcada i Reixac-Manresa en Barcelona, España, que ha dejado al menos a 155 pasajeros lesionados, la mayoría de carácter leve, según se ha informado en un comunicado.

Los trenes de pasajeros iban llenos

El convoy de pasajeros iba lleno, lo que provocó que muchos cayeran al suelo, la mayoría sufrieron contusiones por lo que los servicios sanitarios los atendieron en la propia estación y valorando si alguno debía ser trasladado a un centro sanitario.

El tren se dirigía hacia Barcelona y ha chocado con el otro por detrás sobre las 7:50 de la mañana a su paso por la estación barcelonesa, por causas que aún se están investigando, según explica Adif, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria.

Un total de 150 personas han resultado lesionadas de carácter leve y otras cinco de carácter menos grave, según informa Protección Civil.

Ningún pasajero quedó atrapado

Siete dotaciones de Bomberos ayudaron al desalojo de los vagones, aunque nadie quedó atrapado y todo el mundo salió por su propio pie.

Los trenes afectados han sido desalojados del lugar en menos de media hora y ninguna persona ha quedado atrapada en los vagones.

Tres de los heridos han tenido que ser trasladados a hospitales, aunque se espera que se les dé en breve de alta.

Se desconocen las causas del choque entre trenes de pasajeros

El choque de los trenes, cuyas causas se desconocen, se ha producido por alcance y a baja velocidad.

Tras los primeros momentos de miedo y desconcierto, la mayoría de los pasajeros, incluidos los lesionados, ha abandonado los trenes por su propio pie. Muchos de ellos han salido del recinto ferroviario cubiertos con mantas térmicas y con un documento en la mano que acreditaba que habían sufrido un accidente.

Los trenes afectados cubrían la línea R4 de Rodalies de Renfe, cuya circulación se ha visto afectada, igual que las de las R7 y R12, en ambos sentidos hasta las diez de la mañana, cuando se ha normalizado la circulación.

Renfe ha activado el protocolo establecido para este tipo de incidentes con la colaboración de Protección Civil y el Sistema de Emergéncies Médiques (SEM), que ha trasladado 23 unidades al lugar.

Activan plan de emergencias

Protección Civil ha activado el plan de emergencias ferroviarias de Catalunya (Ferrocat) en fase de alerta y Renfe ha explicado que las causas del accidente se están investigando. Mossos de Esquadra será la encargada de las investigaciones para determinar qué falló para que se produjera el choque.

"Esperábamos el tren y hemos oído un choque, el tren parado se ha movido dos metros y ha parado. Mucha gente se ha caído por el impacto porque el tren iba muy lleno", ha explicado Pol Viñas en Ser Catalunya. La empresa ha activado el protocolo establecido para este tipo de incidentes con la colaboración de Protección Civil y el Sistema de Emergencies Médiques (SEM).

En los dos trenes viajaban 1,300 personas

Según un comunicado emitido por Rodalies de Cataluñ, España, este miércoles por la mañana, en los dos trenes de pasajeros viajaban 1,300 personas. El tren que salía de la estación de Terrassa a las 07:20 horas en dirección a Castellbisbal ha sido envestido por otro tren que salía a las 07:26 horas de Terrassa hacia L'Hospitalet de Llobregat.

La línea afectada por el accidente, la R4, que une Manresa y Sant Vicenç de Calders, es una de las que acumulan los accidentes ferroviarios más trágicos sufridos en Cataluña en los últimos años. En noviembre de 2018 falleció una persona y otras 49 resultaron heridas a causa de un desprendimiento en un talud causado por fuertes lluvias en Vacarisses, mientras que unos meses después fue una maquinista quien murió tras un choque frontal entre dos convoyes entre las estaciones de Manresa y Sant Vicenç de Castellet, cerca del lugar donde hoy se ha producido el encalce.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se encontraba de visita oficial en Cataluña ha asegurado que "si se deben tomar medidas para garantizar la operativa de los trenes, así se hará". Y ha pedido que "no se hagan hipótesis sobre, por ejemplo, si la situación meteorológica (niebla) haya podido incidir en lo sucedido. "Tanto la red ferroviaria como sus profesionales están muy capacitados, pero, evidentemente, se producen accidentes".

Tras el accidente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha exigido "todas las explicaciones de Renfe, Adif y del gobierno de España" y ha advertido de que "mejorar el servicio en Cataluña es urgente e inaplazable".

