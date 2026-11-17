¡No te quedes atrapado en el tráfico! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 17 de noviembre 2026; toma precauciones.
Afectaciones en calles de CDMX: Baches, fugas de agua, hundimientos y otros accidentes este martes
Choque en Eje 3 Norte provoca reducción de carriles
En las primeras horas de este 17 de noviembre se reportó el choque de una camioneta contra un poste de alumbrado público en F.C Hidalgo, a la altura de Eje 3 Norte, hacia Circuito Interior; el incidente provoca caos vial.
Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas. Personal de obras y servicios labora para retirar el poste el cual fue prácticamente desprendido.
Tráfico y reducción de carriles en F.C. Hidalgo tras choque de camioneta contra poste
El choque en Eje 3 Norte provocó afectaciones viales en los carriles laterales de extrema izquierda de F.C. Hidalgo, con dirección al centro.