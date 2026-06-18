¡Tragedia en segundo piso de Periférico! Automovilista muere tras brutal choque a la altura de Viaducto Tlalpan

¡Accidente mortal! En las primeras horas de este 18 de junio 2026, se registró un fuerte choque en el segundo piso del Periférico, que dejó una persona muerta a la altura del viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México.

Servicios de emergencia llegan a la zona para atender el grave accidente. Hasta el momento no se presentan afectaciones viales en la zona.

Auto en llamas tras choque mortal en segundo piso del Periférico

En redes sociales, circula un video que muestra un carro de color blanco impactado contra un poste del segundo piso de Periférico; la unidad está envuelta en llamas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal que dejó este grave incidente. Autoridades no han revelado más detalles sobre el cómo ocurrió este accidente mortal.

Coche incendiado en el segundo piso #segundo piso pic.twitter.com/xjHadLPslK — Carlos Emilio (@Carlos_Emilio99) June 18, 2026

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.